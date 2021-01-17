شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل فاتن حمامة.. ماذا قال عمر الشريف بعد وفاة سيدة الشاشة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظلت علاقة فاتن حمامة وعمر الشريف أيقونة للحب والرومانسية، ولكن بسبب كثرة الشائعات انفصلا، وعلى الرغم من ذلك لم يسكن قلبه إلا امرأة واحدة وهى سيدة الشاشة العربية، التى تمر اليوم ذكرى رحيلها، وظل عمر الشريف يردد حتى وفاته يؤكد أنه لم يحب أو يتزوج بعد فاتن حمامة قائلا: "هي المرأة الوحيدة في حياتي وحبي الأول والأخير"، مؤكدا أن الانفصال سببه بقاؤه في هوليود ورفضها أن تترك حلمها وعملها في مصر.

وأثناء مرض فاتن حمامة، كان يريد الشريف زيارتها ولكنها رفضت مراعاة لشعور زوجها محمد عبد الوهاب أستاذ الأشعة بطب القصر العيني.

وحينما رحلت فاتن حمامة عن عالمنا قال عمر الشريف في تصريحات صحفيه له: "وفاة أحمد رمزى كسرت ضهرى ووفاة فاتن قضت على، أنا أعتبر نفسي الآن في المحطة الأخيرة من حياتي".

تزوجت فاتن حمامة من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947 واستمر زواجهما حتى 1954 ولهما ابنة واحدة، ثم تزوجت من عمر الشريف من 1954 حتى 1974 ولهما ابن اسمه طارق الشريف.

وتزوجت سيدة الشاشة العربية بعدها، من الطبيب المصري عبد الوهاب محمود وعاشت معه حتى وفاتها عام في عام 2015.

وتوفيت فاتن حمامة في عمر الـ 83 في 17 يناير 2015، مثل هذا اليوم، ولم يحدد سبب الوفاة من قبل ابنها، وتلقى وفاتها اهتمامًا كبيرًا من قبل وسائل الاعلام وحضر الجنازة آلاف المشيعين.