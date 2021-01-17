شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري : عمرو دياب نجم كبير وبيعجبني صوت شيرين وتامر وحماقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان سمير صبري، أن الهضبة عمرو دياب نجم كبير ويعرف جيدًا أن يخدم موهبته بذكاء فنى قائلاً خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي "يسعدنى أن عمرو عندنا في الوطن العربى.. أنا أصلا مش بحب غير صوت عبد الحليم حافظ، لكن بيعجبني صوت تامر حسنى ومحمد منير وحماقي ومن الستات شيرين".

وعن الممثلين قال سمير صبري: "بحب اتفرج علي كريم عبد العزيز وهانى سلامة وأمير كرارة وأحمد السقا وأحمد حلمى ومن الفنانات منى زكى ومنة شلبى".

كما تحدث صبري عن انفصال والديه وأنه لا يعرف لماذا الطلاق، بل وجه الشكر لهما لأنه كان هناك حب بينهما حتى عند انفصالهما.

ورغم تقبله بزواج والدته من آخر إلا أنه تأثر بزواج والده جدًا قال: زوجة والدي كانت بتغير منى ومن حب والدي لى وكنت أشعر أنها تريد أن تبعدنى عن أبى

تحدث عن قصة زواج أم كلثوم وقال: عرفت سر من بنت محمود الشريف ووثيقة زواج أم كلثوم من محمود الشريف ولكن الظروف سبب الانفصال وأن ابنته قالت إن كوكب الشرق أحبته جدا، كما تحدث عن انفراده بآخر لقاء لأم كلثوم وطلبه منها إجراء الحوار معها فطلبت منه أن يقابلها فى المطار وكان ذلك قبل مرضها

كما تحدث عن المهرجانات واعتبر أن الوجوه الجديدة التى تظهر على الريد كاربت تستعرض الفساتين، كما عبر عن رفضه لبرامج الاستخفاف بالنجوم واستضافتهم والسخرية منهم وعمل مقالب مبالغ فيها