محمدوف سيعود من الاعتزال بناء على ما سيحدث في ليلة UFC 257!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 02:04 مساءً - اعلن دانا وايت، رئيس الفنون القتالية المختلطة UFC، إن حبيب نورمحمدوف ”قد“ يعود من الاعتزال اعتمادا على ما يحدث في ليلة UFC 257 الأسبوع المقبل في أبوظبي.

واعتزل البطل الروسي، الذي لم يخسر من قبل، بعد فوزه على جاستن جيثغي في أبوظبي في تشرين الأول الماضي، ليحتفظ بلقبه للوزن الخفيف، وستكون إحدى المعارك المهمة في ليلة UFC 257 في 24 يناير الحالي في الإمارات بين كونور ماكغريغور وداستن بوارير.

وقال وايت عن نورمحمدوف في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”ما يشعر به حاليا أنه أنجز كل ما يريد. إذا تمكن هؤلاء الرجال من القيام بشيء خاص، فسيقاتلهم حبيب“.

وأضاف: ”أخبرني حبيب بأنه سيعود حال شاهد منافسا يستحق ذلك، إذا فعل هؤلاء الرجال ما أعتقد أنهم سيفعلونه في نهاية الأسبوع المقبل، فيبدو أنه قد يكون مهتما بمقاتلتهم“.

وسيلتقي دان هوكر ضد مايكل تشاندلر أيضا في ليلة، UFC 257، بينما عاد البطل الإيرلندي ماكغريغور من اعتزاله ليواجه بوارير للمرة الثانية.

وخسر ماكغريغور أمام نورمحمدوف في تشرين الأول 2018، لكن الإيرلندي أخبر شبكة ESPN مؤخرا أنه ”سيدمر هذا الرجل“ في مباراة الإعادة التي لطالما حلم بخوضها.

والتقى نورمحمدوف مع وايت لإثارة التكهنات بأن البطل البالغ من العمر 32 عاما سيعود من الاعتزل رغم أنه يملك سجلا مثاليا يبلغ 29 فوزا، ويعتبره البعض أعظم مقاتل في الفنون القتالية المختلطة على الإطلاق.

وظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يجمع وايت ونورمحمدوف في غرفة مغلقة، قبل أن يغلق وايت الباب أمام الكاميرا.

وعقب فوزه على جيثغي في ليلة UFC 254 في أبوظبي، أشاد نورمحمدوف بوالده ومدربه ومعلمه عبد المناب الذي توفي في تموز الماضي بعد المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا.

وعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين أن نورمحمدوف سيسعى لفوزه الثلاثين قبل التفكير في التقاعد، طلب البطل من زملائه في الفريق خلع قفازاته قبل أن يعلن اعتزاله.

وقال: ”كانت هذه آخر معاركي، لا سبيل لي أن آتي إلى هنا دون والدي. كانت هذه هي المرة الأولى بعد ما حدث مع والدي، عندما اتصلت بي UFC بشأن (قتال) جاستن تحدثت مع والدتي لمدة ثلاثة أيام. لم تكن تريدني أن أقاتل من دون أبي، لكنني وعدتها أن تكون هذه معركتي الأخيرة، وإذا قلت ذلك فيجب أن أنفذ. كانت آخر معركتي هنا“.

وحصل نورمحمدوف على جائزة هيئة الإذاعة البريطانية كأفضل نجم رياضي عالمي لعام 2020 في الشهر الماضي، وذلك بحسب “ارم نيوز”.