إليسا للحكام: الجحيم يتسع للجميع ‏

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 02:04 مساءً - منذ 3 ساعات

استشهدت الفنانة إليسا بفيودور دوستويفسكي، موجّهة ‏مقولته الى السياسيين اللبنانيين الذين “يتسابقون على من سيكون الأسوأ”.‏

وكتبت عبر “تويتر”، “من وحي اللي ما بيتسموا، اللي حاكمينا. اطمئنوا ‏الجحيم يتسع للجميع فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من ‏سيكون الأسوأ فيكم… دوستويفسكي”.‏

في سياق منفصل، تصدّرت إليسا بألبوم “صاحبة رأي” قائمة الألبومات ‏الأكثر مبيعاً بين إصدارات النجوم العرب، بحسب ما نشره الحساب ‏الرسمي لجوائز ‏World Music Awards‏ عبر “انستغرام”. ‏

وجاء التصدر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والألبوم المذكور ‏صدر مطلع شهر آب الفائت.‏

وأكدت إليسا، أنها ستغادر تطبيق “واتس أب” وتبحث عن بديل آخر بعد ‏حالة الجدل الدائرة حوله، وإجبار المستخدمين الموافقة على شروط ‏استخدام جديدة تتيح لها مشاركة مزيد من البيانات، وغردت إليسا على ‏حسابها الرسمى بموقع “تويتر” قائلة، ” أعتقد أننى سأترك تطبيق واتس ‏آب وسأنتقل إلى تطبيق آخر”.‏

كما عبرت الفنانة أحلام، عن تفكيرها فى وقف حسابها على “واتس آب” ‏بعد شروط الاستخدام الجديدة والتى تنتهك الخصوصية، ووجهت أحلام ‏تساؤلا لمتابعيها على حسابها بموقع “تويتر”، قائلة، “مين فيكم يفكر ‏يحذف الواتس اب؟”.‏