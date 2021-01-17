إليسا للحكام: الجحيم يتسع للجميع ‏

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إليسا
استشهدت الفنانة إليسا بفيودور دوستويفسكي، موجّهة مقولته الى السياسيين اللبنانيين الذين “يتسابقون على من سيكون الأسوأ”.
وكتبت عبر “تويتر”، “من وحي اللي ما بيتسموا، اللي حاكمينا. اطمئنوا الجحيم يتسع للجميع فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأ فيكم… دوستويفسكي”.
في سياق منفصل، تصدّرت إليسا بألبوم “صاحبة رأي” قائمة الألبومات الأكثر مبيعاً بين إصدارات النجوم العرب، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لجوائز World Music Awards عبر “انستغرام”.
وجاء التصدر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والألبوم المذكور صدر مطلع شهر آب الفائت.
وأكدت إليسا، أنها ستغادر تطبيق “واتس أب” وتبحث عن بديل آخر بعد حالة الجدل الدائرة حوله، وإجبار المستخدمين الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها مشاركة مزيد من البيانات، وغردت إليسا على حسابها الرسمى بموقع “تويتر” قائلة، ” أعتقد أننى سأترك تطبيق واتس آب وسأنتقل إلى تطبيق آخر”.
كما عبرت الفنانة أحلام، عن تفكيرها فى وقف حسابها على “واتس آب” بعد شروط الاستخدام الجديدة والتى تنتهك الخصوصية، ووجهت أحلام تساؤلا لمتابعيها على حسابها بموقع “تويتر”، قائلة، “مين فيكم يفكر يحذف الواتس اب؟”.