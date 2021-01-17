صور خاطفة لنانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير لها ‏

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نانسي عجرم
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم سلسلة صور جديدة عبر ”إنستغرام” لها في أحدث جلسة تصوير لها أبهرت فيها المتابعين.
واعتمدت إطلالة كلاسيكية بـ جامبسوت أسود اللون، وتسريحة شعر مالسة، واللافت في إطلالتها الألوان التي إعتمدتها في ماكياجها الناعم الذي يليق بإطلالتها. نالت الصورة رواجاً كبيرا في صفوف متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بإطلالتها الناعمة والكلاسيكية.
يذكر أن نانسي قد وجهت أخيراً رسالة إلى الشعب اللبناني حثته فيها على البقاء في المنزل كإجراء وقائي من فيروس كورونا، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً:” ”هالفترة رح تكون صعبة علينا كلنا، خلينا بالبيت لنحمي أهالينا وولادنا والناس اللي منحبّن.. التزامنا اليوم هو الطريق الوحيد لسلامتنا، وباذن الله الحياة رح ترجع أحلى من الأول”.
يذكر أن نانسي عجرم تسلّمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وقالت نانسي، “يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية “عم بتعلّق فيك” من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائماً التكريم الحقيقي لكل فنّان”.