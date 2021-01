شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جيم كاري.. تعرف على مصدر إلهام نجم الكوميديا قبل دخول عالم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النجم العالمى جيم كارى واحد من أهم و أشهر نجوم الكوميديا فى العالم ، حيث استطاع بفضل موهبته الساحرة أن يتحول لأحدى أهم نجوم شباك التذاكر بالرغم من أن السنوات الاولى فى حياتها كانت صعبة للغاية إلا أنه تحدى الظروف واستطاع أن يكون واحد من أهم و أبرز نجوم هوليوود ، و بالتزامن مع احتفال النجم الشهير بعيد ميلاده الـ ( 59 ) نكشف عن الشخص الذى ألهمه لدخول عالم لكوميديا .

كان جيم كارى يتمتع بموهبة مبكرة فى عالم الفكاهة وكثيرا ما كان يؤدي مشاهد من أجل تسلية وإسعاد أفراد عائلته ، وفى الحقيقة فالمُلهم الأساسى لجيم كارى لدخول عالم الكوميديا و تحديدا الـ " STAND-UP COMEDY " هو والده الذى شجعه على محاولة القيام بعمل احترافى لإيجاد متنفس لطاقته الإبداعية ، فبدأ يعمل فى عدد من الملاهى ​​فى تورنتو عندما كان عمره 15 عام فقط ، وفى أيامه الأولى كان والده يصطحبه إلى الأندية، ثم ترك كارى المدرسة الثانوية لمتابعة أحلامه وانتقل لاحقا إلى لوس أنجلوس فى محاولة منه لأخذ المزيد من الخطوات بعالم التمثيل و الفكاهة.

استطاع جيم كارى خلال مسيرته الفنية أن يقدم عدد هائل من العمال الناجحة، ومن أبرزها: " The Mask " و "The Cable Guy " و "Liar Liar " و"Simon Birch " و "How the Grinch Stole Christmas "، وغيرها .