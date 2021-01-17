شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة حب وزواج دلال عبد العزيز وسمير غانم في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة دلال عبد العزيز، بعيد ميلادها، اليوم الأحد الموافق 17 يناير، والتي تعتبر من أجمل نجمات جيلها، واستطاعت أن تحتل مكانة مميزة لدى محبيها من أول ظهورها في مسلسل "أصيلة" مرورًا بمشاركة زوجها الفنان الكوميدى سمير غانم وصديقهما جورج سيدهم في مسرحية "أهلا يا دكتور"، والتي كانت سببًا كبيرًا في اعجابهما ببعض وزواجهما.

وروت الفنانة دلال عبد العزيز بداية قصة الإعجاب والزواج خلال لقائها في برنامج "معكم" تقديم منى الشاذلى قائلاً: كنت عاملة مسلسل اسمه "أصيلة" وكان في جورج سيدهم وطلبنى أروح معاه في مسرحية بيعملوها اسمها "أهلا يا دكتور"، وقالى هاقدمك لسمير غانم وللمخرج حسن عبد السلام، وقالى لو أنا كويسة هياخدوكى لأن الفن مفيهوش واسطى.

وتابعت دلال عبد العزيز، روحت مسرح الهوسابير وعملوا التيست ومرضيش جورج يقف، وحسن عبد السلام أدانى جملة كبيرة اقولها، وكان قاعد سمير غانم وقتها وطبعًا كان معجب بأدائى، وطبعا شنكلته علطول من أول مرة، لان الرجالة بيعرفوا الصادقين علطول.

وأضافت قعدنا 4 سنين واحنا بنعرض المسرحية وانا خلاص حطيت الهدف، وفي اعجاب وكان بيوصلنى بالعربية يروحنى وبالذات في وقت بليل، وكان فيواحد بيبيع الفل كان بياخد فل ويديهونى ويقولى اتفضلى يا حبيبتى، وبعد ما اتجوزنا جالنا بتاع الفل راح رد سمير غانم عليه وقاله اتجوزنا خلاص امشى

وأستكملت، هو عيد ميلاده 15 يناير وأنا 17 يناير، فلا أول سنة جواز جيبتله هدية وأكيد هايجيبلى هدية بعد بكرة، فلقيته مطنش، فقلتله إيه يا سمير النهاردة عيد ميلادى، فقالى شكلى هايبىق وحش أوى انتى لسه جيبالى هدية هاردهالك فقلتله آه عندك حق، وفى تانى سنة قلت أطنش أنا بقى عشان يجيبلى هدية ولما جه يوم ميلادى قلتله النهاردة عيد ميلادى راح قايلى لو كنتى قدمتى السبت كنتى لقيتى الأحد.