أنجلينا جولى فى أول مشاهد فيلم Those Who Wish Me Dead.. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة Warner Bros مقطع فيديو لأحداث أفلامها القادمة "Those Who Wish Me Dead"، والذى يعرض المشهد الأول الرسمى من الفيلم الذى تقوم ببطولته النجمة العالمية أنجلينا جولى، وذلك حسب ما نشره موقع "oltnews".



أنجلينا جولى

وتضمن الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، المشاهد الافتتاحية من أفلام "Invocation of Evil 3" و "Mortal Kombat" و "Space Jam: A New Legacy" و "Kong vs.Godzilla".

الفيلم من إخراج تايلور شيريدان، الذى تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عن " At Any Price "، والفيلم مأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف مايكل كوريتا.

وتتابع القصة صبيًا يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا شهد جريمة قتل وحشية وينضم إلى برنامج حماية الشهود بهوية جديدة، وفى هذه الأثناء، انطلق القتلة فى رحلة للعثور عليه، ودمروا كل من وقف فى طريقهم.

ويضم فريق عمل الفيلم، أيضًا، نيكولاس هولت، وتايلر بيرى، وجيك ويبر، وجيمس جوردان، فيما لم يتم تحديد موعد طرح فيلمThose Who Wish Me Dead، للجمهور فى السينمات العالمية حتى الآن.



فيلم Those Who Wish Me Dead