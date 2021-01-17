شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم.. مشهد كوميدى بين محمد رجب وهاجر أحمد فى ليلة الدخلة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت أحداث الحلقة الـ 40 من مسلسل ضربة معلم للنجم محمد رجب ورانيا فريد شوقى، وفى مشهد كوميدى بين هاجر أحمد – ليلى، وجابر – محمد رجب، في ليلة الدخلة، بعد إنقاذ الموقف بعد هروب العريس من حفل الزفاف، وظهر رجب في المشهد بثقافته البسيطة عن ليلى وهو يطلب منها أن تغير فستان الزفاف، وهو يرتدى "كلسون"، وشعور ليلى أنها فى ورطة فى إطار كوميدى.









وتصدرت معظم حلقات المسلسل محركات البحث في جوجل بعد العديد من المفاجآت التي تكشفها الحلقات وتطور الأحداث، والتى تدور حول "جابر" الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة.

ويعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.