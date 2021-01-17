شكرا لقرائتكم خبر عن باب الجمال لـ محمد منير يتخطى الـ2 مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أغنية "باب الجمال" التى طرحها الكينج محمد منير من حوالى أسبوعين 2.622 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

باب الجمال .. أول ما جت .. قفّلنا ترابيسو

والقلب مال .. واتفننت .. جدا في ترقيصه

قلبي اتهبل .. دُقّوا الطُبَل .. غنوا بقا وهيصو

توب الفرح مظبوط عليها .. قبل ماتقيسو

وادي اللي موش عاملينلو حساب .. العشق سكّرنا

واحنا اللي قولنا الحب عذاب .. وبيبانه سكّرنا

بنت اللذينة .. قدرت علينا .. سكنت ف افكارنا

وقف الزمان .. اول مابان .. الرمش ده وهدّى

والعقل طار .. عشنا ف حصار .. لما الجميل عدى

تاه الكلام ، والضمة قلبت فجأة عالشدة

وجابتنا لمس اكتاف خلاص .. خلصت اخر عدّة

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.