شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد تعلن خطوبتها على شاب سورى منذ بداية العام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة اللبنانية رولا سعد، خطوبتها على مهندس سورى من أصل فلسطيني يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية ويدعي يحيى، منذ أسبوعين تقريبًا خلال احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد، قائلة خلال تصريحات تليفزيونية لها، إنها كانت مفاجأة بالنسبة لها، وحضر الاحتفال معها أصدقائها المقربون وشقيقتها وأبنائها، مؤكدة أنه لديه أسلوب خاص في الاهتمامه بها، قائلة: "لما تتعرف على الحب الحقيقي بتحس أنك عمرك ما حبيت في حياتك قبل".

يأتى هذا فيما حققت رولا سعد، من خلال كليب أغنيتها الجديدة "لاغينى تلاقينى"، أكثر من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها من شهر نوفمبر الماضي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد مجدى، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخرى ومن إخراج زياد خورى.

يذكر أن رولا، كانت قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية، من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

وكانت رولا سعد تحدثت عن طفولتها التي وصفتها بالقاسية والصعبة، وذلك لوفاة والدها و هى في عمر صغير و زاد من صعوبة الأمر زواج والدتها بعد فترة قصيرة، حتى تربت فى دار أيتام هى وأشقائها وسط جو من القسوة و الظلم.