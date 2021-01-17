شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم الحلقة 40.. عريس هاجر أحمد هرب ومحمد رجب فجأة العريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة شهدتها الحلقة الـ40 من مسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب وحينما تورط رياض الخولى - المعلم شردى- بعد اعتذار العريس من ذهابه وهروبه من حفل زفافه على ابنته هاجر أحمد، فطلب "جابر" محمد رجب أن يكون هو العريس لخروج المعلم شردى - رياض الخولى- أن يكون هو العريس لخروجه من الورطة أمام المعازيم.

وذهبت تباهى - رانيا فريد شوقى - لتبارك للعروسين تفاجأت بأن العريس طليقها محمد رجب - جابر، وانهارت فى الكباء من صدمتها، كما تفاجئ محمد نجاتى ومى سليم بأن العريس هو جابر - محمد رجب.









وانتهى محمد رجب من تصوير مسلسله الذى يذاع حاليًا على قناة "سى بى سى" وإخراج إسماعيل فاروق، وقد احتفل فريق العمل داخل أحد استوديوهات شبرامنت بانتهاء المسلسل والتقطوا صورًا تذكارية مع النجم محمد رجب.

وتصدرت معظم حلقات المسلسل محركات البحث في جوجل بعد العديد من المفاجآت التي تكشفها الحلقات وتطور الأحداث، والتى تدور حول "جابر" الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة.

ويعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.