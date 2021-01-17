شكرا لقرائتكم خبر عن نادية رفيق.. تعرف على أبرز المعلومات عن الفنانة في ذكرى رحيلها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عام كامل على رحيل الفنانة نادية رفيق الذى قدمت عدد من الأعمال السينمائية والدرامية واشتهرت من خلالها بدور الأم ونرصد في ذكرى رحيلها عدد من العلومات عنها :

-ولدت نادية رفيق في 8 فبراير عام 1935.

- بدأت نشاطها الفني خلال فترة الستينات من القرن الماضي.

- عملت في الإذاعة برفقة زوزو نبيل ورفيعة الشال وروحية خالد.

- دخلت المجال الفني ولم يتجاوز عمرها الثامنة عن طريق الإذاعة الأهلية .

- شاركت في العديد من الأعمال الفنية، التي تنوعت ما بين السينما والتلفزيون.

- كانت تخشى من التمثيل والعمل في التليفزيون، وقالت "مدير التليفزيون محمد محمود شعبان طلب مني الانضمام للتليفزيون مقابل 4 أضعاف الأجر في الإذاعة، لكنني رفضت ووقتها كنت متجوزة ولدي أطفال، وعلى الرغم من أن عائلتي لم تعترض على عملي، لكنني كنت أخشى من التمثيل بالسينما.

- وصل عدد الأعمال التي شاركت فيها إلى ما يزيد عن 200 عمل.

- شاركت عدة مسلسلات إذاعية منها على سبيل المثال شخصيات تبحث عن مؤلف، عام 1961، وأفواه وأرانب عام 1976، وكفر نعمت، عام 1978

- شاركت في بعض الأعمال الدينية، منها مسلسل "محمد رسول الله"، بجانب مجموعة من النجوم منهم شكري سرحان، يوسف شعبان، كريمة مختار، محسنة توفيق، وغيرهم، ومسلسل "من قصص القرآن الكريم.