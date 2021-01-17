فن ومشاهير

نادية رفيق.. تعرف على أبرز المعلومات عن الفنانة في ذكرى رحيلها الأول

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نادية رفيق.. تعرف على أبرز المعلومات عن الفنانة في ذكرى رحيلها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عام كامل على رحيل الفنانة نادية رفيق الذى قدمت عدد من الأعمال السينمائية والدرامية واشتهرت من خلالها بدور الأم ونرصد في ذكرى رحيلها عدد من العلومات عنها :

-ولدت نادية رفيق في 8 فبراير عام 1935.

- بدأت نشاطها الفني خلال فترة الستينات من القرن الماضي.

- عملت في الإذاعة برفقة زوزو نبيل ورفيعة الشال وروحية خالد.

- دخلت المجال الفني ولم يتجاوز عمرها الثامنة عن طريق الإذاعة الأهلية .

- شاركت في العديد من الأعمال الفنية، التي تنوعت ما بين السينما والتلفزيون.

- كانت تخشى من التمثيل والعمل في التليفزيون، وقالت "مدير التليفزيون محمد محمود شعبان طلب مني الانضمام للتليفزيون مقابل 4 أضعاف الأجر في الإذاعة، لكنني رفضت ووقتها كنت متجوزة ولدي أطفال، وعلى الرغم من أن عائلتي لم تعترض على عملي، لكنني كنت أخشى من التمثيل بالسينما.

- وصل عدد الأعمال التي شاركت فيها إلى ما يزيد عن 200 عمل.

- شاركت عدة مسلسلات إذاعية منها على سبيل المثال شخصيات تبحث عن مؤلف، عام 1961، وأفواه وأرانب عام 1976، وكفر نعمت، عام 1978

- شاركت في بعض الأعمال الدينية، منها مسلسل "محمد رسول الله"، بجانب مجموعة من النجوم منهم شكري سرحان، يوسف شعبان، كريمة مختار، محسنة توفيق، وغيرهم، ومسلسل "من قصص القرآن الكريم.

 

 

 

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا