بعد حل الأزمة.. رفع الحجب عن أغنية محمد منير "فينك يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قامت إدارة موقع يوتيوب بإعادة طرح أغنية الفنان محمد منير "فينك يا حبيبي"، بعد إنتهاء الأزمة التي اشتعلت بين شركتي "صوت الدلتا" المنتجة للأغنية الأصلية بصوت الفنان الراحل بحر أبو جريشة، وشركة "قنوات" التي طرحتها بصوت منير.

ويأتي قرار منير بعد ساعات من إنتهاء أزمة حجب أغنية "فينك يا حبيبي" من موقع يوتيوب، وإعلان شركة صوت الدلتا موافقتها على التصريح بإعادة نشر الأغنية بعد التصالح مع شركة "قنوات".

وكانت "صوت الدلتا" قد قامت بالاتفاق مع مؤلف وملحن الأغنية عبدالعزيز زين العابدين بتقديم شكوى للمصنفات الفنية وموقع "يوتيوب"، بعد اكتشاف وجود أخطاء قانونية بالتصريح الذي قامت بموجبه شركة "قنوات" بطرح "فينك ياحبيبي" عبر موقع الفيديوهات الشهير.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.