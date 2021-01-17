صور| محمد حماقي وأحمد جمال يشعلان حفل زفاف نادر حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

احتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، مساء أمس السبت، بحفل زفافه على المنتجة سارة حسني، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم: تامر حسين، محمد حماقي، محمود الليثي، عمرو مصطفى، أحمد فهمي، أحمد جمال، شيكو، محمد محمود عبدالعزيز، هاني رمزي، حاتم فهمي، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، عزيز الشافعي، ومصطفى محفوظ.

وأدى عدد من المطربين بينهم حماقي وجمال باقة من أجمل أغانيهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نادر حمدي مشاركته كموزع في ألبوم الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "من العشم" كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور.