خاص| إيهاب خورشيد يشن هجوما على نقابة المهن السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شن إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، هجوما على نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، بسبب والدته المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد.

وقال إيهاب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "والدتي دخلت المستشفى ٣ مرات، ولم يسأل عنها أحد من النقابة، التي تنتمي لها وتحمل عضويتها تحت رقم ١١٣".

وتواجدت المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، داخل منزل نجلها "إيهاب" بعدما تركت شقتها بالزمالك منذ رحيل نجلها "حمادة" لتعيش معه، بحسب تصريحاتها لمصراوي .

وكان إيهاب خورشيد، أثار جدلا كبيرا، أمس السبت، بمنشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "نحب نذكر إخوانا بتوع له ما له، وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه (من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد على أنه طغى وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه)".

وتحوّل عمر خورشيد لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث غامض، وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف.

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند وكان بصحبة زوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم.

وعمل "عمر" مع العديد من الفنانين أبرزهم: محمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، وعبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".