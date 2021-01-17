عماد زيادة: سعيد بنجاح "لؤلؤ" وأواصل تصوير "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبر الفنان عماد زيادة عن سعادته الكبيرة، بنجاح مسلسل "لؤلؤ"، إذ تصدرت حلقات المسلسل محركات البحث بالمواقع المختلفة، كما خلق العمل حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عماد الذي يجسد شخصية "منير"، في بيان صحفي، أن نجاح المسلسل فاق كل التوقعات، حيث أنه حديث الملايين خارج وداخل مصر حاليا، فقد توقع أبطال المسلسل أثناء التصوير، أن يحقق العمل النجاح نظراً لتوافر كافة عناصر النجاح به، لكن لم يتوقعوا أن يتصدر المسلسل التريند بشكل يومي، كما أن شخصية منير كانت جديدة عليه، وبها العديد من الأبعاد الفنية وبعض التحولات، وهذا ما أسعده كثيرا، خاصة أنه لم يقدم مثل هذا الدور من قبل.

وتابع عماد أنه سعيد للغاية بنجاح شخصية منير وإعجاب الجمهور بها، إذ تلقى العديد من الإشادات من الجمهور بالشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أكد عماد زيادة أنه يواصل تصوير دوره في مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة والفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي.