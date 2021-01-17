بعد حل أزمة حجب "فينك يا حبيبي".. تعرف على أول قرار للفنان محمد منير‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

استقر الفنان محمد منير على طرح ثالث أغاني ألبوم "باب الجمال"، مساء اليوم الأحد عبر تطبيق إحدى شركات الإتصالات، وهي بعنوان "أنا رايق" ، وذلك بالتزامن مع إنتهاء أزمة حجب أغنية "فينك يا حبيبي" من موقع يوتيوب.

أغنية "أنا رايق" تشهد التعاون الأول بين الفنان محمد منير وصناعها الشاعر نور الدين محمد، والملحن أحمد عمار، ووزعها موسيقيا أسامة الهندي.

ويأتي قرار منير بعد ساعات من إنتهاء أزمة حجب أغنية "فينك ياحبيبي" من موقع يوتيوب، وإعلان شركة صوت الدلتا موافقتها على التصريح بإعادة نشر الأغنية بعد التصالح مع شركة "قنوات".

وكانت "صوت الدلتا" قد قامت بالاتفاق مع مؤلف وملحن الأغنية عبدالعزيز زين العابدين بتقديم شكوى للمصنفات الفنية وموقع "يوتيوب"، بعد اكتشاف وجود أخطاء قانونية بالتصريح الذي قامت بموجبه شركة "قنوات" بطرح "فينك ياحبيبي" عبر موقع الفيديوهات الشهير.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.