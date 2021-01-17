بالصور.. نجوم مصر في حفل زفاف نادر حمدي: "كورونا لم يمر من هنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط غياب ملحوظ للإجراءات الاحترازية ومع موجة متصاعدة من تفشي كورونا في مصر، احتفل الموزع نادر حمدي بزفافه على المنتجة سارة حسني.

حضر الحفل، مساء السبت، عدد كبير من نجوم الفن والغناء منهم: محمد حماقي، وأحمد جمال، والفنان كريم فهمي، وزوجته، وأحمد فهمي، وزوجته الفنانة هنا الزاهد، ومصطفى حجاج، ومحمد عطية، ومحمد رحيم، وأيمن بهجت قمر، ومروة نصري، والفنانة ريهام حسين، والفنان شيكو، ولاعب الأهلي السابق عماد متعب، ولاعب الزمالك شيكابالا.









إلى ذلك سجلت وزارة الصحة المصرية، السبت، 887 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة، وذلك مقابل 879 إصابة و52 وفاة الجمعة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 155507 حالات من ضمنها 122291 حالة تم شفاؤها".







