تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 17 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 يناير 2021، في البنوك وشركات الصرافة والبنك المركزي المصري.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.9454 جنيه للشراء و19.0730 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 18.8616 جنيه للشراء و19.1065 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل اليورو 18.9189 جنيه للشراء و19.1328 جنيه للبيع.

تضاعف دولارات البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس، عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج (بخلاف أرصدة الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي) قفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري، الخميس، إن العجز الكلي للميزانية بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

وأضاف، أن الفائض الأولي في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ 14 مليار جنيه.

أسعار الدولار والإسترليني

على موقع البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 15.6264 جنيه للشراء و15.7264 جنيه للبيع.

كما بقي سعر صرف الإسترليني عند نحو 21.2988 جنيه للشراء و21.4335 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي على شاشة البنك المركزي المصري نحو 4.1651 جنيه للشراء و4.1920 جنيه للبيع.

وبقي سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 4.2538 جنيه للشراء و4.2819 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 51.4805 جنيه للشراء و51.8817 جنيه للبيع.