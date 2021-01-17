شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز والعوضي يحتفلان بعيد ميلادها.. ومنى زكى: بحبك يا سكر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة مني زكي جمهورها ومتابعيها بلقطات من حفل عيد ميلاد صديقتها النجمة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، وظهرا خلالها أمام تورتة عيد ميلادها في حفل صغير، وعلقت عليه قائلة :"كل سنة وأنتي طيبة يا سكر.. بحبك"، حيث أحتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ41 أمس، وهي من مواليد يوم 16 يناير عام 1980.



ياسمين عبد العزيز



عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وواصلت مني زكي احتفالها بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، ونشرت مجموعة صور لها على أنغام أغنية المهرجانات "أخواتي"، مصحوبة بتعليق :"صديقتي الرائعة المضحكة".



مني زكي



ستوري مني زكي

وكان أحمد العوضي احتفل عبر حسابه بموقع انستجرام، بعيد ميلاد زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث شارك جمهوره عددا من الصور الرومانسية تجمعهما معا، وعلق على الصور قائلا، فى رسالة رومانسية إلى النجمة ياسمين عبد العزيز قائلاً: "عيد ميلاد سعيد حبيبتى .. أحبك أكتر مما تتخيلى".

ويجمع الفنان أحمد العوضى وياسمين العزيز في مسلسل "اللى مالوش كبير" وكان كشف الفنان أحمد العوضى أنه سيؤدى شخصيته "سيف الخديوى" ضمن أحداث المسلسل الجديد "اللى مالوش كبير" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة من كواليس تصوير المسلسل، أتبعها قائلا: "سيف الخديوى.. راجل حمله على التخين والرفيع.. نمرته تعلم جواك وبراك فوقيك وتحتيك.. اللى مالوش كبير".