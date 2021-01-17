شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: نجاح أغنية "حياتى ارتاحت" فاق توقعاتى واللى جاى مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب عصام كاريكا، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "حياتى ارتاحت" مؤكدا أن نجاحها فاق توقعاته تخطت مليونى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من ألحانه وتوزيع جيزو وكلمات مصطفى محمد ميكس وماستر محمد جودة، ومن إخراج رودينا حاطوم، وإنتاج لايف ستايلز.

كاريكا قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه أعجب بأغنية "حياتى ارتاحت" بعد عرضها عليه من الشاعر مصطفى محمد وبكلماتها لذلك وافق عليها وصورها فيديو كليب في مدينة أسوان، مضيفا أنه خلال الأيام المقبلة يقدم لجمهوره عدد من الأعمال القوية تحمل مفاجآت كثيرة.

وظهر عصام كاريكا بصورة جديدة ومميزة في هذا الفيديو كليب الذي أخرجته ردينة حاطوم وعكست جمالية الأغنية بصور خلابة سلسة وبقصة طريفة تظهر عصام الذي ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سبباً في تعاسته.

وطرح المطرب عصام كاريكا مؤخرا أحدث أغانيه "شارع الطيبين" بعد 15 عاما من طرحها حيث أعادها بتوزيع جديد وهى من ألحانه وكلمات سمير زكى وتوزيع أحمد عادل، وحققت نسب استماع ومشاهدة عالية.

من ناحية أخرى تتعاون الفنانة سمية الخشاب مع عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021، حيث شارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة".