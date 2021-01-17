خاص| اعتماد خورشيد تستعد لفيلم سينمائي جديد بعنوان "الشاهدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أكدت اعتماد خورشيد، أنها تستعد لفيلم سينمائي جديد، خلال الفترة المقبلة.

وقالت اعتماد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها واصلت خلال فترة كورونا، العمل على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم مبدئي "الشاهدة.. اعتماد خورشيد".

وأوضحت، أن الفيلم يتواجد حاليا في الرقابة للحصول على تصريح بالموافقة عليه، مؤكدة أنه من تأليفها وسيناريو وحوار سوري، وإنتاج سعودي.

وأضافت، أن الفيلم تدور أحداثه حول أسرار في حياة إعتماد خورشيد ورحلتها مع الحياة ومواقفها، وتفاصيل عديدة عنها.

وزار موقع "الخليج 365"، إيهاب خورشيد شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد في منزله الذي يتواجد بمنطقة مصر الجديدة.

وتواجدت المنتجة السينمائية اعتماد خورشيد، والدة إيهاب وزوجة والد الراحل عمر خورشيد، داخل منزل "إيهاب" بعدما تركت شقتها بالزمالك منذ رحيل نجلها "حمادة" لتعيش معه، بحسب تصريحاتها لمصراوي .

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم.

وعمل "عمر" مع العديد من الفنانين أبرزهم: محمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، وعبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".

يذكر أن، عمر خورشيد، تحول لتريند بعد عشرات السنوات من مصرعه في حادث، وهو ما تزامن مع إعلان وفاة صفوت الشريف، وتبنى مستخدمو تويتر وفيسبوك، النظريات التي ربطت بين مصرع "عمر وصفوت"، وهي نفس النظريات التي حاولت تفسر مصرع سعاد حسني.

وكان الراحل صفوت الشريف، قد خضع للتحقيق مع صلاح نصر عقب نكسة 1967، حيث بادر جهاز المخابرات العامة وقتها بفتح التحقيقات فيما عرف بقضية الانحرافات داخل المخابرات، وتم التركيز على ما عرف بعمليات"الكونترول" وكان من ضمن الأسماء التي شملها التحقيق صفوت الشريف ضابط المخابرات آنذاك، ووزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى فيما بعد.