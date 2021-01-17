إيرادات السبت.. "وقفة رجالة" يحافظ على الصدارة و"الخطة العايمة" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 10 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، "حظر تجول، وحققت الأعمال العشرة مجتمعة أمس السبت 16 يناير، إيرادات قُدرت بـ413 ألفا و75 جنيها، موزعة على النحو التالي..

وقفة رجالة

نجح فيلم "وقفة رجالة" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 340 ألفا و927 جنيها.

"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، محمد سلام.

ريما

فاز فيلم "ريما" بالمركز الثاني، بعد تحقيقه 23 ألفا و755 جنيها.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثالث فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 21 ألفا و372 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" المركز الرابع، محققًا 10 آلاف و901 جنيه.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

صابر وراضي

وفاز بالمركز الخامس فيلم "صابر وراضي"، بعد تحقيقه 5 آلاف و85 جنيها.

"صابر وراضي" سيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي ومحسن محيي الدين.

عفريت ترانزيت

في المركز السادس جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 4 آلاف و213 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

توأم روحي

وفي المركز السابع جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 2374 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

زنزانة 7

ذهب المركز الثامن لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 2278 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

حظر تجول

في المركز التاسع يأتي فيلم "حظر تجول"، وحقق 1689 جنيهًا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيٍس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.

خان تيولا

فاز بالمركز العاشر فيلم "خان تيولا"، وحقق 481 جنيها.

"خان تيولا" يشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.