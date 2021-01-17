شقيق عمر خورشيد لـ"الخليج 365": "ما حدث بعزائه أرضاني نفسيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، إنه تلقى أمس السبت، مراسم عزاء شقيقه الراحل عبر السوشيال ميديا.

وقال إيهاب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لم يتوقع الكم الكبير والهائل من الرسائل التي تلقاها في عزاء شقيقه الراحل بعد ٤٠ عاما من وفاته، مشيرا إلى أنه لا زال يتلقى رسائل العزاء.

وأضاف، أن ما حدث اليوم بعزاء شقيقه أرضاه نفسيا بعد سنوات عديدة كان يعيشها في عذاب منذ رحيله.

وزار موقع "الخليج 365"، إيهاب خورشيد شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد في منزله الذي يتواجد بمنطقة مصر الجديدة.

وتواجدت المنتجة السينمائية إعتماد خورشيد، داخل منزل إيهاب بعدما تركت شقتها بالزمالك منذ رحيل نجلها "حمادة" لتعيش معه، بحسب تصريحاتها لمصراوي .

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".

وعمل "عمر" مع العديد من الفنانين أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".

يذكر أن، عمر خورشيد، تحول لتريند بعد عشرات السنوات من مصرعه في حادث، وهو ما تزامن مع إعلان وفاة صفوت الشريف، وتبنى مستخدمو تويتر وفيسبوك، النظريات التي ربطت بين مصرع "عمر وصفوت"، وهي نفس النظريات التي حاولت تفسر مصرع سعاد حسني.