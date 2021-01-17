خاص.. شقيق عمر خورشيد يكشف مفاجأة عن علاقته بمها أبو عوف وشريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف إيهاب خورشيد، أن شقيقه عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، كان متزوجا من اللبنانية "دينا" في زيجته الأولى، والفنانة مها أبو عوف في الزيجة الثانية.

وقال إيهاب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "عمر" توفي و"دينا"و" مها" على ذمته، ولم ينفصل عنهما، موضحا أنه لم ينجب أي أولاد منهما.

وأضاف: "مها أبو عوف ودينا، وشريهان شقيقة عمر خورشيد، مكنوش أوفياء له وأمناء عليه، لأنهم كانوا على دراية بكل ما حدث"

وتحوّل عمر خورشيد لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث غامض، وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف.

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" وصديقتهما الفنانة مديحة كامل، في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".

وعمل "عمر" مع العديد من الفنانين أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".