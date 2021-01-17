إيهاب خورشيد لـ"الخليج 365": "رفضت أخد عزاء أخويا عمر قبل 40 عاما لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار عمر خورشيد، حقيقة إقامة عزاء لشقيقه بعد وفاته قبل 40 عاما في 29 مايو 1981.

وقال شقيق عمر خورشيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه رفض أخذ عزاء شقيقه الراحل بعد الحادث الذي دُبر لقتله.

وأضاف: "حملت كفن (عمر) أخويا بإيدي، ومشيت في جنازته، وكانت حالتي صعبة جدا، لأني كنت معتمد عليه لما أكبر شوية إنه يقف جنبي في حياتي، بس ملحقتش، وتوفي وأنا في الثانوية العامة".

وكان إيهاب خورشيد، أثار جدلا كبيرا، السبت، بمنشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "نحب نذكر إخوانا بتوع له ما له، وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه (من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد على أنه طغى وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه)".

وتحوّل عمر خورشيد لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث غامض، وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف.

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".

وعمل "عمر" مع العديد من الفنانين أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".