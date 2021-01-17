فن ومشاهير

صور| أروى تخضع لجلسىة تصوير جديدة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهبرة فودة:

خضعت الفنانة والمذيعة أروى اليمنية لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أروى على الصور :"أجمل ما في المرأة ثقتها بنفسها".

وأعلنت أروى إصابتها بفيروس المستجد، منذ أيام، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :" للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية .. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي أمين".


وشاركت أروى في شهر رمضان 2020 في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمه الفنان والإعلامي رامز جلال واستضاف عددًا من النجوم والمشاهير وعرض على قناة "mbc مصر"

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا