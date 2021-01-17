صور| أروى تخضع لجلسىة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهبرة فودة:

خضعت الفنانة والمذيعة أروى اليمنية لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أروى على الصور :"أجمل ما في المرأة ثقتها بنفسها".

وأعلنت أروى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :" للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية .. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي أمين".



وشاركت أروى في شهر رمضان 2020 في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمه الفنان والإعلامي رامز جلال واستضاف عددًا من النجوم والمشاهير وعرض على قناة "mbc مصر"