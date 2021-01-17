تامر حسين ردا على اعتذار رامي صبري: "مفيش حاجة اسمها سوء تفاهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

علّق الشاعر الغنائي تامر حسين، على اعتذار الفنان رامي صبري له والملحن عزيز الشافعي بعد الخلافات التي نشبت بينهم خلال الأيام الماضية بسبب إعادته غناء "شكرا" التي طرحها الهضبة عمرو دياب مؤخرا.

ونشر تامر صورة له مع الشافعي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لم يتم الاعتذار عن الاتهام الباطل، ومفيش حاجة اسمها سوء تفاهم، سوء تفاهُم من طرفك مش من طرفنا، مش عيب إنك تقول بتعتذر أنها ماكنتش أغنيتك وإنك غلطت في حقنا وقلت كلام لا أساس له من الصحة، الناس محتاجة تتأكد مين على حق وصاحب الحق بمجرد اعترافك".

أضاف: "بالغلط هيتم التنازل عن أي إجراء قانوني خدناه ضدك بسبب إنك بتكابر لو فعلا، أصحابك وعشرة عُمرك وباقي على الإنسانيات، قول كلمة حق مين فينا وعدك أنها أغنيتك؟ أنت عارف أنها مش ليك يا ريت مايكونش البوست ده عشان أغنية نازلة لك ومش عايز حد يهاجمها، لازم نحترم عقول الناس أكيد إحنا مش كل البوستات، بنجري ورا ضلال إحنا بنثبت الحق للجمهور المحترم اللي واثق في أخلاقنا".

وكان رامي صبري قد اعتذر لتامر حسين وعزيز الشافعي منذ ساعات عبر "فيسبوك"، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي، وعزيز الشافعي عزيز وغالي، كان سوء تفاهم وعدى وحصل خير".

وكان رامي صبري أعلن عن عدم تعاونه مرة أخرى مع عزيز الشافعي، مشيرا إلى أن الأخير قام للمرة الثانية بأخذ أغنية "شكرا" منه أثناء عمله عليها، ومنحها للهضبة عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي الذي عمل عليه، في حين أكد صانعي الأغنية تامر حسين وعزيز الشافعي أن حديثه ليس له أي أساس من الصحة.

وأعاد الفنان رامي صبري، غناء أغنية "شكرا" التي طرحها الفنان عمرو دياب ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والتي كانت سببًا في وقوع خلاف بين "رامي" والملحن عزيز الشافعي.

أغنية "شكرا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.