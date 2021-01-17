شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تستعرض أصعب فترة بحياتها فى عمل وثائقي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية ديمى لوفاتو أن تتحدث عن الكثير من تفاصيل تعرض حياتها للخطر وذلك بعد تعاطيها جرعة من المخدرات الزائدة لعام 2018 وذلك فى مسلسل وثائقى جديد يتم عرضه على موقع الفيديو الشهير "YouTube"، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ان ام أى"، وهى فترة من اصعب فترات حياة لوفاتو ونًقلت نجمة البوب الشهيرة للمستشفى ثم دخلت فى مرحلة إعادة التأهيل.

العمل يحمل عنوان "DEMI LOVATO: DANCING WITH THE DEVIL" وهو من إخراج Michael D. Ratner ، ومن المقرر أن يتم عرضه فى شهر مارس المقبل على القناة الرسمية للنجمة الشهيرة على "يوتيوب" .

ووفقا لبيان صحفى، سيقدم "Dancing With the Devil " نظرة صادقة إلى الوراء فى واحدة من أكثر الأوقات صعوبة فى حياة ديمى لوفاتو حيث تكشف عن صدماتها السابقة وتكتشف أهمية صحتها الجسدية والعاطفية والعقلية .

وأوضحت لوفاتو قائلة: "لقد مر عامان منذ أن واجهت أحلك نقطة فى حياتى، والآن أنا مستعدة تماما لمشاركة قصتى مع العالم ".