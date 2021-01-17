محمد الفلاح - طرح ملصقات أهل الكهف.. وصورة محمود حميدة تلفت الأنظار

الأحد 17 يناير 2021

طرح المنتج المصري وليد منصور الملصات الدعائية لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، في محاولة للترويج للفيلم الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم التمثيل في مصر.



وحرص منصور على عمل صورة منفصلة لكل نجم، تكشف عن ملامح الشخصية التي يجسدها، ونالت صورة الفنان الكبير محمود حميدة إعجاب عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمت الملصقات صوراً للنجوم خالد النبوي، أحمد عيد، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح، ريم مصطفي، مصطفى خاطر، مصطفى فهمي.

الفيلم مأخوذ عن رواية "أهل الكهف" تأليف توفيق الحكيم، وأعد له السيناريو والحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

ينتمي فيلم "أهل الكهف" لنوعية الأفلام الملحمية، وسيقدم باللهجة العامية، ويتولى فريق أجنبي تنفيد المعارك التي تتضمنها الأحداث.