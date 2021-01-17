شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الحكمي يسجل أغنيتين باللهجة العراقية و"أشتاق لك" باللهجة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب السعودي إبراهيم الحكمي لطرح ثلاث أغنيات الأولى باللهجة العراقية، تحمل اسم "مرني"، وهي من كلمات صباح المالكي وألحان زياد يوسف، وهي تحمل اللون الرومانسي، والثانية باللهجة العراقية، تحمل اسم "بالمراية"، وهى من كلمات علي رياض، وألحان زياد يوسف، والثالثة باللهجة الخليجية، تحمل اسم "اشتاق لك"، وهي من كلمات أحمد الصانع، وألحان عبدالله الجاسم، ومن المقرر أن يتم طرحه الأغنيات علي فتره متباعدة علي يوتيوب.

من ناحية أخرى انتهي الحكمي مؤخرا من غناء تتر البداية لمسلسله "في يوم وليلة" والتي تحمل نفس الاسم من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن المطرب السعودي إبراهيم الحكمي لديه أجندة متميزة في سوق الغناء بمصر نذكر منها أغنية "هموم جبلين" فى تتر مسلسل "جبل الحلال" للنجم محمود عبد العزيز وإخراج عادل أديب ثم أغنية "فدان فلوس" في تتر مسلسل "الطوفان" للمخرج خيرى بشارة ثم أغنية "يا زين يا ولد الزين" تتر بداية مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان.