صورة| محمد أنور يروج لمسلسل "إسعاف يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد أنور لمسلسل "إسعاف يونس"، الذي يقوم ببطولته.

نشر محمد صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق:"لما صاحبة أختك تتأخر عندكم، وأمك تقول مين هيوصلها، شوفوا مسلسل إسعاف يونس كاملا على Watch it.

يذكر أن مسلسل "إسعاف يونس" يعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع على منصة Watch It من بطولة محمد أنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومنة عرفة ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز خلال الحلقات القادمة، والعمل من إخراج معتز التوني.