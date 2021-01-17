صورة| محمد ممدوح رفقة خالد النبوي وأيمن بهجت قمر في كواليس "أهل الكهف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد ممدوح صورة تجمعه بالفنان خالد النبوي والمؤلف أيمن بهجت قمر من كواليس فيلم "أهل الكهف"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

علق"ممدوح" على الصورة :"مبسوط جدا إني هشتغل مع النجم خالد النبوي وأساتذة كبار زي أيمن بهجت قمر وعمرو عرفة، استنونا قريب في فيلم أهل الكهف".

فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته تايسون، كل من الفنان محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.