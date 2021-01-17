شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية مونديال اليد لتامر حسنى تحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "أرفع أيدك" للنجم تامر حسني، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أكثر من 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لتامر حسني على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:

الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين

على غنوة وأعلام فوق طايرين.. ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالالى

رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا..

داخل جدو التيم.. كله هنا معلمين.. دوسة تانى على البنزين.. قلب لنا الموازين.. قاعدة للصبح.. كله بالحب.. نركز ونشن ونطلع عالتوب.. شفرة بتفك.. سحابة تحتينا والمنظر يخض..

لحظة تيجى مرة ما بتتعادش.. نحضر طول الجولة ومبنتعبش.. وطى وعالى الفوليوم على الماكس..على على السقف.

وأحيا النجم تامر حسنى، الأربعاء الماضى، حفل انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رقم 27، والتى تحتضنها مصر من 13 حتى نهاية يناير الجارى، بصالة استاد القاهرة الدولى، وشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى إشارة البدء لانطلاق البطولة.

وقدمت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حفلا مبهرا شهد العديد من الفقرات الفنية التى أبهرت جميع الحضور والمشاهدين من مختلف دول العالم.