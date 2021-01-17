شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار محتفلا بعيد زواجه الـ18 مع زوجته وولديه: ثروتى الحقيقية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء أسرية، احتفل المطرب على الحجار، بعيد زواجه الـ18 مع أولاده جنى ويوسف، حيث شارك جمهوره صور وفيديوهات على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنهم ثروته الحقيقية.

ونشر على الحجار، عبر حسابه بموقع فيس بوك، "فيديو" خلال الاحتفال بعيد الميلاد، وعلق قائلاً: "من الساعة دي ليالي النوح مولية وم السعادة لياليّ ملالية والدنيا في إيديا بسماها وأراضيها.. وبشمسها وبقمرها اللي انجلي ليا.. 18 سنة.. احتفالنا الصغير بعيد زواجي مع ثروتي الحقيقية".

يشار إلى أن الموسيقار الكبير حلمى بكر، كشف عن كواليس عمله مع المطرب على الحجار، لتقديم أغنية فى الأيام المقبلة وقال، "بشتغل على أغنية لعلي الحجار هتسمعوها قريب.. تم تصويرها وعلى الجمهور أن يستقبل.. واسم الأغنية مفاجأة".



على الحجار

وقال الموسيقار حلمي بكر فى تصريحات تليفزيونية، إن زيادة ذوق الشباب ناحية أغانى المهرجانات لا يمثل أغلبية، مردفا: "يمثل ذوق بعض الناس وليس كلهم.. في أمريكا كل طلعة شمس بيحصل تجربة 3000 أغنية يوميا.. لو ضربناهم في 365 يوم هنعمل تريليونات الأغانى".

وأوضح أن الجمهور هو من يصنع الجيد من المغنين، وهو من صنع محمد عبد الوهاب ومنحه لقب موسيقار الأجيال، وكذلك أم كلثوم حصلت على لقب كوكب الشرق.. وعبد الحليم حافظ العندليب الأسمر.. بالتالى فالجمهور بعضه يصنع الجيد والبعض يصنع الردىء".