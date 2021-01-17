المغنية ليلي ألين تتحدث عن إدمانها عقار "أديرال" بهدف فقدان الوزن

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قدمت المغنية البريطانية ليلي ألين مزيدا من التفاصيل حول كيفية إدمانها في عام 2014 لعقار "أديرال" الذي لا يُصرف إلا بوصفة طبية.

وفي مقابلة جديدة، قالت الفتاة البالغة من العمر 35 عاما إنها تناولت العقار في محاولة لإنقاص وزنها قبل مشاركة مايلي سايرس في جولة فنية.

و قالت لمنسق الموسيقى فات توني على بودكاست "ذي ريكافيري": "كان وزنير كبيرا ولم أشعر بأنني نجمة موسيقى بوب على الإطلاق".

وأضافت "لذلك بدأت في تناول هذا الدواء المسمى أديرال، وهو مثل الأمفيتامين في إنقاص الوزن".

وقالت "لقد أدمنت هذا الدواء لأنه جعلني لا أقهر ومكنني العمل لساعات طويلة حقا وأن أكون كل الأشخاص المطلوب أن أقوم بأدوارهم".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها ألين تناول هذا الدواء، وهو منبه لا يُصرف إلا بوصفة طبية يُستخدم عادة لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).

حيث كتبت المغنية في مذكراتها لعام 2018، "لقد عبثت مع أديرال (وهو في الحقيقة مجرد نوع من الأمفيتامين) كطريقة للنحافة أو البقاء نحيفة".

"أتصرف بانفعال"

في المقابلة الجديدة، تذكرت ألين أنها شاركت سايرس في جولتها "بانجرز"، وهي وظيفة قامت بها للمساعدة في تعزيز مواردها المالية.

وأنجبت ألين مرتين في السنوات الثلاث السابقة على الجولة. بعد ستة أشهر من ولادة طفلتها الأصغر، تقول ألين إن الأموال نفدت منها هي وزوجها سام كوبر و"اضطررت للمشاركة في الجولات مرة أخرى".

وكانت ألين التي كانت تروج لـ"شيزوس"، أول ألبوم لها منذ ست سنوات، قلقة حيال مظهرها قبل الجولة.

وقالت ألين "كان ذلك عندما كانت [سايرس] تعمل على ريكينغ بول وجولة بانجرز وكانت جولة ذات طابع مثير للغاية. وكنت قد أمضيت السنوات الثلاث الماضية في إنجاب الأطفال. ولم يمكنني أن أشعر أقل مما شعرت به".

وأضافت "لم أقم بمرافقة أي شخص أبدا، لذلك كنت أعود إلى هذه المرحلة من كوني نجمة موسيقى بوب مرة أخرى ولكن لم أكن أفعل ذلك وفقا لشروطي. كنت أشارك هذه الفتاة التي كانت أصغر سنا وأكثر جاذبية مما شعرت به، وبدأت أتصرف بشكل انفعالي بكل الطرق".

Getty Images مايلي سايرس وليلي ألين في جولة "بانجرز" عام 2014

وتابعت: "لقد بدأت في خيانة زوجي وكنت دائما أشرب الكحول بكثرة للتخلص من المخدرات، ثم أدركت أنني كنت أستيقظ في الصباح وأسقط زجاجات الفودكا الصغيرة أو الويسكي أو أي شيء بقي من دون مخدرات بعد الآن".

وفكرت لاحقا في تناول الهيروين لكنها أحجمت عن الأمر بعد "رؤية ما يحدث للأشخاص" الذين استخدموا مخدر الفئة أ. قررت بدلا من ذلك البدء في التعافي.

وناقشت ألين سابقا علاقتها بالمخدرات علانية وكتبت عن تجاربها في أعمالها الموسيقية.

وتبحث أغنيتها التي صدرت عام 2009 "آت إيت" في انتشار المخدرات في المجتمع، وتتضمن كلمات الأغنية: "كيف يمكننا البدء في معالجة المشكلة / إذا لم ترفع يديك / وتعترف أنك تتعاطاها؟"

ما هو "أديرال"؟

عقار "أديرال" هو منبه لا يُصرف إلا بوصفة طبية في الولايات المتحدة.

ويوصف لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهو حالة سلوكية عصبية تتميز بفرط النشاط والاندفاع وصعوبة في التركيز.

وزاد استخدامه في العقدين الماضيين حيث وُصف "أديرال" لعدد أكبر من الأطفال في سن المدرسة، إلى جانب منبه آخر، "ريتالين" الذي له تأثيرات مماثلة.

ومع ذلك، إذا تناوله شخص لا يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فإن التأثير هو زيادة مستويات الطاقة والتركيز والأداء. وقد أدى ذلك إلى انتشاره بين البالغين.

وعرضت عام 2004 حلقة من مسلسل "ديسبريت هاوسوايفز" قصة بدأت فيها لينيت سكافو (فيليسيتي هوفمان) المنهكة في أخذ عقار "ريتالين" الموصوف لابنها، لمساعدتها على التعامل مع متطلبات الأمومة.

وبحث فيلم وثائقي من "نتفليكس" صدر في 2018، بعنوان "تيك يور بيلز"، شعبية الدواء بين مجموعات مثل الطلاب الذين يستخدمونه لتحسين درجاتهم.

ويُعد انخفاض الشهية وفقدان الوزن من الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام "أديرال"، ويمكن أن يسبب أيضا القلق والأرق والرعشة.

يمكن أن يسبب "ريتالين" و"أديرال" الإدمان وكلاهما لديه احتمالية عالية لإساءة استخدامهما. وهناك خطر على المدى الطويل يتمثل في الاعتماد النفسي والجسدي للمستخدمين الذين يشعرون أنهم لا يستطيعون العمل بشكل كامل من دونهما.