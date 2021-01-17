شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فيفى عبده تطمئن جمهورها: أول مرة أنزل من السرير وبتعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة فيفى عبده، تحسن حالتها الصحية، موضحة أنها تتعافى خلال الفترة الحالية، كما هاجمت العديد من الشائعات حول ارتدائها الحجاب.

قالت النجمة فيفى عبده، فى فيديو عبر حسابها بموقع تويتر: "الدنيا برد جدا.. وطبعا الحجاب مش حرام ولا حاجة.. أمى وكل أخواتى متحجبين، لما ربنا يريد هتحجب مش عاوزه كلام.. هى عاوزه واسطة.. الحجاب عاوز واسطة بين العبد وبين ربه".

وأضافت: "ليه كده تتدخلو في اللى مالكوش فيه اه يا جماعة.. وه أنا أنزل كل صورة تتطلعوا عليا إشاعات.. مرة في الإنعاش ومرة ماتت.. وأنا برقص ولسه ما قولتش إن أنا اعتزلت ومش بلبس عريان ولا حاجة.. ليه تقولونى وأنا ماقولتش.. حرام عليكم كفاية بقى".

كما نشرت فيفى عبده، فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال تجولها فى الشقة، وقالت: "أنا موجودة الحمد الله، وبتعافى وألف حمد وشكر وده غلطة من صيدلية كانت السبب فى المشكلة حظى ونصيبى وقسمتى"، واستطردت: "أنا أول مرة أنزل من السرير وبتعافى واللى موتونى حرام عليكم".







وكانت الفنانة فيفي عبده قد ردت على شائعات دخولها العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية في وقت سابق، حيث نشرت صورة جديدة لها من غرفتها بالمنزل، عبر خاصية استوري بحسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو اه والله العمر مش بعزقة أنا برد علي اللي بيقول أنا في الإنعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك على فكرة".