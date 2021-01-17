شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى سابك وانتا واقع".. أحدث أغانى عمر كمال بتوقيع وليد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتعاون المطرب عمر كمال مع الملحن وليد سامي في أغنية سينجل جديدة بعنوان"الي سابك وانتا واقع"، وهى من كلمات محمد النجار، والأغنية تحمل طابع شعبي مختلف عن أعمال عمر السابقة حسبما أكد ملحن وليد سامى لـ" الخليج 365"

ومن كلمات الأغنية: "اللى سابك وأنت واقع..م النهاردة متعرفوش..واللى عامل مش فاضيلك ..أنت برضو متفضالوش"، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخري طرح مؤخرا عمر كمال الغنائية كليب «إنتو مش جدعان» والذي يتعاون فيه مع محمود معتمد واقتربت مشاهدات هذا الكليب الذى طرح أمس من مائتي ألف مشاهدة وكلمات إسلام المصري وغباشي، وتوزيع شيندي وخليل، وأورج أندرو الحاوي.

وكان قد تعاقد عمرو كمال مؤخراً مع المنتج صفوت غطاس وتامرعبد المنعم، على تقديم أغنية فيلم "الشنطة"، ومن المقرر أن يقوم بتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتكون جاهزة للعرض مع الفيلم، والفيلم تأليف تامرعبد المنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيري، وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.