شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه فى سرطان وإجهاض 3 مرات.. سمير صبرى يكشف أسباب اعتزال شادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سمير صبرى أسباب اعتزال الفنانة القديرة شادية، حيث قال خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، شادية كان نفسها تبقى أم رغم إنها حملت 3 مرات وتفضل 7 شهور نايمة فى البيت، لكن فى الآخر بتفقد الجنين عشان كدا كانت بتعتبر أخوها الصغير طاهر زى ابنها ولما مات قررت تبعد خالص.

وأضاف سمير صبرى، أن الأطباء أخبروها انها مصابة بسرطان فى الثدى وكانت على وشك استئصاله وذهبت لأمريكا والأطباء هناك قالوا لها معندكيش سرطان فى الثدى، وفى هذه الفترة تقربت شادية لله سبحانه وتعالى وقررت الاعتزال.

وعلى جانب آخر كشف سمير صبرى أن الفنانة الراحلة شويكار كانت مرشحة تعمل دور مهم فى مسرحية "ريا وسكينة" مع سهير البابلى، وأتعمل ملخص للمسرحية ولكن اعتذرت شويكار فقال سمير خفاجى ابعتوه لشادية وقرأت اول فصل ووافقت .