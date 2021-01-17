شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: بليغ حمدى طلب محدش يبوس وردة فى "حكايتى مع الزمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سمير صبرى، أن الراحل بليغ حمدى طلب ألا يقبل أحد الفنانة وردة فى فيلم حكايتى مع الزمان، قائلا، بليغ قال ماحدش يبوس وردة وأحسن إنه قال كده لأنى مكنتش عاوز أبوسها، كما كشف صبرى حقيقة شائعة علاقته بالفنان سماح أنور قائلا، علاقتى بسماح أنور علاقة عائلية جداً ومفيش أى علاقة تانية بينى وبينها وكان بيربطنى بوالدها ووالدتها علاقة قوية جدا، والفرق بينى وبينها ٢٠ سنة على الأقل وأنا لست من أنصار مثل هذه العلاقات، مشيرا إلى أنه سافر مع سماح أنور فى رحلة علاجها بأمريكا .

وكشف الفنان سمير صبرى، أنه لم ير وثيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسنى لكنه أكد أنه هناك حبا كبيرا بينهما كما لمست الغيرة من قبل حليم وسعاد، قائلا خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على "قناة الحياة" إن حليم كان يراقب سعاد حسنى ويذهب ليقف تحت عمارات أصدقائه ليعرف إذا كانت سعاد تقضى سهرات لعب الكارت أم لا، كان فى قصة حب كبيرة لكن جواز أنا ماشوفتش بعينى".

وعن لغز رحيل السندريلا سعاد حسنى، قال سمير صبرى، حسب تقرير الطبيب الشرعى إنه مافيش كسر فى الدماغ وهذا دليل أنها لم تسقط ولم تسقط لكن تم قتلها ووضعها على انها انتحرت، كما اعتقد أنها قتلت بالصدفة بعد تدخلها فى خلاف بين صاحبة الشقة نادية التى كانت تعيش فيها سعاد وبين أشخاص جاءوا لأخذ فلوس، لأن نادية قالتلى قبل كدا حبيبتى ماتت قدام عينى وبعد كدا أنكرت أنها قالتلى كدا".