شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يوجه رسالة لـ رامى صبرى: بمجرد اعترافك بالغلط هنتنازل عن أى إجراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الشاعر الغنائى تامر حسين على المطرب رامى صبرى الذى حاول تهدئة الأزمة التى أثارها مؤخرا مع الملحن عزيز الشافعى بوصفه ما حدث سوء تفاهم، إلا أن تامر حسين اعتبر التصريحات الأخيرة لرامى صبرى لم تضمن أى اعتذار.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه الشخصى على فيسبوك: "لم يتم الاعتذار عن (الاتهام الباطل) ومفيش حاجة اسمها سوء تفاهم (سوء تفاهُم من طرفك) مش من طرفنا مش عيب انك تقول بتعتذر أنها ماكنتشى أغنيتك وأنك غلطت فى حقنا وقلت كلام لا أساس له من الصحة، الناس محتاجه تتأكِد مين على حق وصاحب الحق، بمجرد اعترافك بالغلط حايتم التنازل عن أى إجراء قانونى خدناه ضدك بسبب إنك بتكابِر، لو فعلا أصحابك وعشرة عُمرك وباقى ع الإنسانيات قول كلمة حق مين فينا وعدك بأنها أغنيتك؟".



تامر حسين عبر فيسبوك

وأضاف تامر حسين موجها حديثه إلى رامى صبرى: "أنت عارف إنها مش ليك يا ريت مايكونش البوست ده عشان أغنية نازله لك ومش عايز حد يهاجمها، لازم نحترم عقول الناس أكيد أحنا مش كل البوستات، بنجرى ورا ضلال إحنا بنثبت الحق للجمهور المحترم اللى واثق فى أخلاقنا".

وفى وقت سابق من يوم السبت قال رامى صبرى عبر خاصية الاستورى على حسابه بانستجرام :"تامر حسين عشرة نجاحات كتيرة أوى، وعزيز الشافعى عزيز وغالى، كان سوء تفاهم وعدى، حصل خير".

وكان الفنان رامى صبرى فى وقت سابق كشف عن تدخل نقيب الموسيقين هانى شاكر والسيناريست مدحت العدل على خط أزمته الأخيرة مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، بعد غنائه أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب بصوته على السوشيال ميديا، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"كلمنى نقيب المهن الموسيقية الاستاذ هانى شاكر والدكتور مدحت العدل اليوم كل الاحترام لهم وحاضرهنسى اللى فات بس لو حصل أى تجاوز مرة تانية على أى قناة أو أى مكان على السوشيال ميديا من الشاعر والملحن سيتم رفع دعوى قضائية ضدهم اللهم بلغت اللهم فأشهد".