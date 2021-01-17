شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد: سمير صبرى فنان مثقف وكل الستات بتحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن علاقتها بالفنان سمير صبرى علاقة أبدية وروح واحدة وجسد واحد، وأضافت نجوى فؤاد بمداخلة هاتفية خلال لقاء الفنان سمير صبرى مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنا اشتغلت معاه أفلام كتير وحتى لو طلبنى فى شوط تصوير واحد اروحله، سمير فنان مثقف وكل الستات بتحبه.

وبسؤال عمرو الليثى للفنانة نجوى فؤاد تعرفى كام مرة تزوج سمير صبرى قالت، اللى اعرفه مرتين بس، لكن سمير ضحك وقال مرة واحدة.

وكشف الفنان سمير صبرى، أنه لم ير وثيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسنى لكنه أكد أنه هناك حبا كبيرا بينهما كما لمست الغيرة من قبل حليم وسعاد، قائلا خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على "قناة الحياة" إن حليم كان يراقب سعاد حسنى ويذهب ليقف تحت عمارات أصدقائه ليعرف إذا كانت سعاد تقضى سهرات لعب الكارت أم لا، كان فى قصة حب كبيرة لكن جواز أنا ماشوفتش بعينى".

وعن لغز رحيل السندريلا سعاد حسنى، قال سمير صبرى، حسب تقرير الطبيب الشرعى إنه مافيش كسر فى الدماغ وهذا دليل أنها لم تسقط ولم تسقط لكن تم قتلها ووضعها على انها انتحرت، كما اعتقد أنها قتلت بالصدفة بعد تدخلها فى خلاف بين صاحبة الشقة نادية التى كانت تعيش فيها سعاد وبين أشخاص جاءوا لأخذ فلوس، لأن نادية قالتلى قبل كدا حبيبتى ماتت قدام عينى وبعد كدا أنكرت أنها قالتلى كدا"