انهيار شريهان.. جنازة وعزاء عمر خورشيد قبل 40 عاما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قبل نحو 40 عاما، كان الوسط الفني مع فاجعة لا تزال آثارها قائمة حتى الآن، حيث رحل عن عالمنا عازف الجيتار عمر خورشيد، في 29 مايو عام 1981، إثر حادث سير غامض.

وبينما قضى عمر خورشيد سهرته بكازينو الرولاند بشارع الهرم بصحبة زوجته اللبنانية دينا خورشيد والفنانة مديحة كامل، طاردتهم سيارة اصطدمت بسيارته ما جعلها تصطدم في أحد الأعمدة، وتوفي على إثر هذا الحادث.

وعقب ذلك، أقيم عزاء عمر خورشيد وحضره عدد كبير من نجوم الفن، ونشرت الصحف آنذاك صورا لشقيقته النجمة شريهان التي ظهرت منهارة من البكاء.

وأعلنت أسرة عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، يوم السبت، استقبال المعزين في الراحل في منزلها بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد نحو 40 عاما على وفاته، بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.

وكتب شقيقه إيهاب خورشيد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "نحب نذكر إخوانا بتوع له ما له، وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه (من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد على أنه طغى وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه)".

وتحول عمر خورشيد، لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث، وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف.