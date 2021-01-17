إليسا "حافية القدمين" وقمر اللبنانية بفستان جرئ.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد كبيرمن نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها "حافية القدمين".

دينا

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا قصيرًا، من أمام "حمام السباحة".

هنا شيحة

الفنانة هنا شيحة شاركت الجمهوربصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

يارا

نشرت المطربة يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

صبري فواز

الفنان صبري فواز شارك الجمهور بصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام "الأهرامات".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها.

قمر

المطربة اللبنانية قمر نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان جرئ.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

لطيفة

الفنانة لطيفة نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.