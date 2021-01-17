مديحة كامل كشفت السر.. محمد الباز يوضح كيف مات عمر خورشيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الإعلامي محمد الباز، على استقبال أسرة عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، المعزين في الراحل في منزلها بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد نحو 40 عاما على وفاته، بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.

وقال الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار": "شقيق الفنان عمر خورشيد أشار إلى أن صفوت الشريف كان وراء مقتله، مينفعش يا جماعة أي حد يقول أي كلام، وأنا هحكيلكم كل ما حدث، عمر مات يوم 29 مايو 1981، كان شغال عازف، وكان موجود موجود في كازينو الرولاند بشارع الهرم، وكانت معاه زوجته اللبنانية دينا خورشيد، والفنانة مديحة كامل".

أضاف: "بعد ما خلصوا سهرتهم في شارع الهرم، وبالتحديد أمام مطعم خريستو، لقوا أن في عربية تطاردهم بشكل كبير جدا، والعربية دي خبطت الباب من ناحية عمر خورشيد لدرجة أن العربية خبطت في الجانب بتاع الشارع، ولما خبطت عربية عمر خورشيد بهذا الشكل في الرصيف هو خرج من الزجاج الأمامي وطار قدام العربية".

تابع: "مديحة كامل ودينا مراته قالوا في التحقيقات إن اللي كانوا يطاردوهم دول بعد عمر خورشيد ما طار من العربية نزلوا يطمنوا أنه مات، وقتها قُيّدت القضية ضد مجهول".

وتحول عمر خورشيد، لـ"تريند" خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد مرور كل هذه السنوات من مصرعه في حادث، وذلك بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف.