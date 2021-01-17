تركي آل الشيخ يُروج لـ "اوايسس الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو ترويجي لفعالية "اوايسس الرياض".

وتندرج "اوايسس الرياض" -التي تنطلق غدًا الأحد- ضمن الفعاليات الشتوية التي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ، ضمن أول الأفكار العشرين التي وعد بها من أفكار مواهب سعودية في ديسمبر الماضي، وأرجع المستشارُ النموَ الكبير في قطاع الترفيه بالسعودية إلى الدعم اللامحدود الذي تحظى به الهيئة العامة للترفيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستقام الفعالية على مساحة كبيرة في واحدة من المناطق البرية الواقعة شمال مدينة الرياض، وتحتضن الفعالية العديد من الفعاليات الفنية، إلى جانب عدد كبير من الأنشطة الصحراوية ذات الإقبال الكبير من الزوار، وتهيئ الفعالية أيضًا روح فن الضيافة العالمية بعراقة الصحراء، في تجربة لا تُنسى لزوار هذه الواجهة الجمالية.

وتعمل هيئة الترفيه على التحقق في جميع فعالياتها من تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية التي تساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على وجود التباعد الجسدي، بما يكفل الطمأنينة والسلامة للحضور.