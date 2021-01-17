سيلين ديون تكرم زوجها بذكرى وفاته الخامسة برسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 يناير 2021 01:36 صباحاً - أثبتت المغنية الكندية سيلين ديون أنها من أخلص النساء عاطفياً فهي لليوم لم تنس زوجها ومدير أعمالها الراحل رينيه أنجيليل ،وقامت بتكريم زوجها الراحل في ذكرى وفاته الخامسة.

وفتحت المغنية سيلين ديون الحائزة على جائزة "غرامي" قلبها ومشاعرها للملايين من متابعيها بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل ووفاة زوجها رينيه أنجليل عبر نشر صورة عائلية لها مع زوجها الراحل رينيه وهما يمسكان بأيديهما على الشاطىء،وكتبت تعليقاً عاطفياً مؤثراً يكشف معاناتها الداخلية لرحيله المبكر قالت فيه: " لقد مرت خمس سنوات بالفعل،ليس هناك يوم واحد لا نفكر فيه بك،نحن نتواصل معك الآن أكثر من أي وقت مضى ،لإرشادنا وحمايتنا،ومواصلة رعايتنا. ونصلي من أجل أن تشرق حبك على العالم بأسره. لكل أولئك في هذه اللحظة بالذات،الذين يواجهون أوقاتاً صعبة للغاية،أنتم في قلوبنا،وفي حياتنا إلى الأبد.نحبك ،سيلين ورينيه تشارلز ونيلسون وإيدي " ،وفقاً لما ذكره موقع "هولا".

https://www.instagram.com/p/CKCbZ2TnEcE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CKCbZ2TnEcE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CKCbZ2TnEcE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تابعي المزيد:أشياء غريبة اشتراها المشاهير



لم تنساه سيلين وعائلتها أبداً



ولا يمر يوم ، لا تفكر فيه سيلين ديون وعائلتها به،بما في ذلك الإبن الأكبر رينيه تشارلز البالغ من العمر"19 عاماً" ،وتوأميهما "نلسون" و"إيدي" البالغان من العمر 10 أعوام.

تفكر سيلين ديون بزوجها المحبوب الراحل رينيه أنجيليل باستمرار ،وحين احتفلت سيلين بعيد ميلاد طفليها التوأم: نلسون وإيدي في أكتوبر الماضي،حرصت على أن يتأكد طفلاها أن والدهما الراحل يراقبهما بفخر من السماء.

أرسلت حبها وتضامنها للمتأثرين بجائحة فيروس كورونا

واستغرقت سيلين ديون لحظة في إرسال أحدث تعليق لها في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام"،حيث أرسلت حبها وتضامنها لكل شخص يتأثر ويمر ويواجه أوقاتاً عصيبة بسبب جائحة فيروس كورونا.



20 سنة زواج



الجدير بالذكر أن المنتج الموسيقي الراحل رينيه أنجليل،وأسطورة الغناء الكندية سيلين ديون،عاشا زواجاً سعيداً ومستقراً لأكثر من 20 عاماً متواصلة،حيث تزوج الثنائي رينيه وسيلين عام 1994 ،وتعاونا فنياً طوال مسيرة سيلين ديون الفنية،وكانا سعداء ومتفاهمين للغاية رغم فارق العمر الكبير المثير للجدل بينهما البالغ 26 عاماً.

وعبرت المغنية الكندية سيلين ديون البالغة من العمر "52 عاماً" برسالة مؤثرة كيف تتواصل هي وعائلتها مع زوجها الراحل رينيه الآن أكثر من أي وقت مضى لإرشادها وحمايتها ومواصلة رعايتها.

وأضافت سيلين برسالتها المؤثرة للراحل رينيه في ذكرى وفاته الخامسة قائلة: "أنهم يحبون رينيه ولا يزال في قلوبهم وفي حياتهم للأبد".

يشار إلى أن المنتج الموسيقي الكندي رينيه أنجليل،توفي عام 2016 عن عمر 73 عاماً بعد صراع طويل مع مرض سرطان الحنجرة.

وتضامن الكثير من المعجبين مع سيلين ديون،ودعموها عاطفياً بتعليقاتهم الدافئة،فقال أحدهم:"أرسل لك الكثير من الحب"،وقال آخر "أحبك،وأفكر بك كل يوم".