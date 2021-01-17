شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد بعد تريند أغنية "ليه": قولت مش هغنى غير لما أطمن على بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان محمد فؤاد، بعد دخول قائمة التريند على اليوتيوب بأغنيته "ليه"، قائلا: "شكرا على معدن المصريين الجدعان اللى مش نسينى.. ومتشكر جدا.. ولو اديكم عمرى كله حتى ولو كان 10 مرات مش هيكفى للمصريين.. قولت مش هغنى غير لما اطمن على بلدى.. وليا الشرف إنى اتربيت فى وسطيكم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "مش هغنى إلا لما أطمن على مصر.. والسوشيال ميديا كارهين محمد وكارهين أى خير للبلد وبقولهم ربنا يهديكم.. والفيصل بنا ربنا وأنا بتاجر مع الله ولبلدى.. وإن لم أكن مصريا لكنت دفعت عمرى عشان أكون مصر".

وتابع فؤاد : "مصر هتبقى عظيمة وعلى رأسهم الرئيس وكل المخلصين وربنا يديله على قد نيته، الرئيس عبد الفتاح السيسى والمخلصين اللى بيحبو مصر".

ودخل النجم محمد فؤاد إلى قائمة التريند على موقع يوتيوب وذلك من خلال أغنية "ليه"، وكان شوق المطرب محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، ومؤخرًا كشف عن اسم الأغنية من خلال طرح بوستر لها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيه بالأبيض والأسود، ومكتوب عليه اسم الأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "البوستر الرسمى".