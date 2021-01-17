شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يرقص مع حماقى على "أحلى حاجة فيكى" في حفل زفاف نادر حمدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادى الزمالك، الأنظار أثناء رقصه مع النجم محمد حماقى أثناء غنائه لأغنية "احلى حاجة فيكى" في حفل زفاف المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى وسارة حسنى، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

وحرص النجم محمد حماقى، على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى والمنتجة سارة حسنى، وأهداهم باقة من أغنياته المميزة، ووجه كلمة لنادر حمدى قائلا، "انت مش عارف احنا بنحبك ازاى، كنت محتاج فرح زى كده عشان تعرف وكل الناس الموجودين بيحبوك، وانا كمان بحبك جدا لانك بنى ادم تستاهل كدة واكتر.

وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على مشاركة المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى، الاحتفال بزفافه على المنتجة سارة حسنى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، منهم، الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع أمير محروس، المطرب أحمد الشامى, المطرب محمد نور، المطربة كارمن سليمان، المطرب حاتم فهمى، الموزع توما، المطرب مصطفى حجاج، كما حضر عدد من نجوم التمثيل منهم هشام ماجد، أكرم حسنى، أحمد فهمى، والمنتج وليد منصور

من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.